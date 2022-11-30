"Брянская народная республика": в сети высмеивают опечатку Китая по поводу "хлопка" в Брянске

30 ноября 2022 , 14:19
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Китайское СМИ очень удачно ошиблось, написав о "хлопке" в "Брянской народной республике", имея в виду вспышку на нефтебазе под Брянском в России.

Похоже, что странным образом издание предсказало будущее российского города. В сети такую ошибку не пропустили и предусмотрительно заскринили.

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Иронизируют, что китайское СМИ "освободило" часть российских территорий.

Объясняем, что произошло

Китайский государственный канал CGTN на своей странице в твиттере назвал Брянскую область России "Брянской народной республикой".


Пост канала о "Брянской народной республике" / Скриншот

Отметим, что впоследствии пост удалили.

Коротко о "хлопке" в Брянске

Утром 30 ноября губернатор Брянской области России Александр Богомаз сообщил о пожаре в резервуаре с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 4000 квадратных метров.

Богомаз заявил, что вспышка произошла из-за "попадания неустановленного боеприпаса из беспилотника".

Жители Брянска ночью наблюдали масштабный пожар / Фото из телеграмм-каналов

Заметим, что такую ошибку китайскому изданию можно простить, ведь странные и внезапные пожары в Брянске, Белгороде и других российских городах участились. В контексте этого в сети действительно не раз иронизировали по поводу возможного формирования народных республик в этих областях.

Что нужно знать о позиции Китая к войне в Украине

Китай заявляет о "нейтральности". Более того, войну в Украине официальный Пекин называет "украинским кризисом". КНР не раз повторяла клише российской пропаганды о том, что Россию на войну "спровоцировали" НАТО и США. Поэтому, несмотря на постоянные разговоры о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ, Китай ни разу не осудил войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Зато не раз призывал Киев к "мирным переговорам".

Автор: Анастасія Лукашевська