Брянскую область ночью, вероятно, атаковали дроны: россияне пишут о "работе ПВО"
Губернатор Брянской области России сообщил об атаке "украинских дронов". Беспилотники зафиксировали над Клинцовским районом.
Утро вторника, 27 февраля, началось с новостей об атаке "украинских БПЛА" на территорию России. По словам Александра Богомаза, два дрона были уничтожены "российской ПВО", обошлось без жертв и разрушений.
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Россию атаковали БПЛА
Губернатор Богомаз утверждает, что атака была направлена на объекты Клинцовского района, но благодаря действиям так называемой "российской ПВО" минобороны дроны были уничтожены.
Пытались атаковать объекты в Клинцовском районе с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет,
– заявил представитель страны-агрессора.
По сообщению российского минобороны, также был сбит еще один дрон над Белгородской областью. На места событий выехали оперативные и экстренные службы России.
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- С начала широкомасштабной войны в России "что-то происходит". Особенно нелегко живется приграничным областям – в частности, Белгородской и Брянской. Эти регионы находятся под постоянным прицелом дронов.
- Однако, очевидно, как только российские войска уберутся из Украины, то все проблемы с неконтролируемыми беспилотниками у граждан страны-террориста решатся. Но Кремль пока отказывается это признавать.
- В то же время на этих неделях представители движения "Свобода России" обещали отвечать за каждую атаку на Харьков ударами по военным объектам в Белгородской области. Они констатировали, что скоро наступит конец режима Путина.
- "Всему свой конец и вскоре наступит очередь террористического кремлевского режима. Трофейная техника позволит нам еще неоднократно удивлять. Пришло время расплаты", – говорили проукраинские боевики, которые являются россиянами.
- В ночь на 24 февраля 2024 года стало известно о масштабном пожаре на заводе в Липецке. Впоследствии сообщили, что огонь вспыхнул в результате успешной работы украинских спецслужб. Предприятие было частью российского ВПК.
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