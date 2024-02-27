Брянскую область ночью, вероятно, атаковали дроны: россияне пишут о "работе ПВО"

Губернатор Брянской области России сообщил об атаке "украинских дронов". Беспилотники зафиксировали над Клинцовским районом.

Утро вторника, 27 февраля, началось с новостей об атаке "украинских БПЛА" на территорию России. По словам Александра Богомаза, два дрона были уничтожены "российской ПВО", обошлось без жертв и разрушений.

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Россию атаковали БПЛА

Губернатор Богомаз утверждает, что атака была направлена на объекты Клинцовского района, но благодаря действиям так называемой "российской ПВО" минобороны дроны были уничтожены.

Пытались атаковать объекты в Клинцовском районе с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет,

– заявил представитель страны-агрессора.

По сообщению российского минобороны, также был сбит еще один дрон над Белгородской областью. На места событий выехали оперативные и экстренные службы России.

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