Начало освобождения России от режима, – в ГУР прокомментировали "Брянские беспорядки"

События 2 марта в Брянской области не являются началом гражданской войны. Подобные инциденты, вероятно, будут происходить на территории России и дальше.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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ГУР о "Брянских беспорядках"

Он прокомментировал появление в украинской Википедии страницы под названием "Брянские беспорядки". Там говорится, что этот инцидент "известен как начало гражданской войны" в России.

Однако Юсов заявил, что это не гражданская война, но для тех россиян, принимавших участие в сегодняшних действиях, это начало освобождения собственной страны, искупления преступлений собственного государства и режима российского диктатора Владимира Путина.

Будет ли это гражданской войной – не знаю. В конце концов у нас нет такой задачи. У нас есть цель освободить нашу территорию,

– подчеркнул он.

Юсов считает, что это должно повлечь за собой трансформацию и демократические изменения внутри России.

Инцидент в Брянской области: главное