Ночная атака дронов в России: в Брянской области жалуются на нарушение электроснабжения

В России не проходит ни одна ночь без атаки дронами и "работой ПВО". На этот раз о неизвестных беспилотниках жаловались жители Брянской области.

Более того, россияне сообщали, что там якобы нарушено электроснабжение после атаки. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

К теме Это издевательство, – россияне истерично скулят из-за блэкаутов

Что известно об отсутствии электроснабжения в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что, мол, ночью был атакован административный центр Суземского района. По словам россиянина, из-за обстрела там якобы нарушено электроснабжение.

В то же время никаких доказательств своим словам Богомаз, как обычно, не предоставил. Впоследствии в министерстве обороны России браво отчитались, что за ночь было "уничтожено и перехвачено 11 БПЛА" над Курской и Белгородской областями, а также оккупированным Крымом и акваторией Черного моря.

Кроме того, в минобороны страны-агрессора добавили, что в акватории Черного моря якобы были уничтожены два безэкипажных катера, направлявшихся в направлении Крымского полуострова.

К слову, поздно вечером 24 июля об атаке жаловались жители Курской области России. Губернатор региона Алексей Смирнов подтвердил обстрел и заявил о "работе российской ПВО", которая якобы уничтожила 12 неизвестных беспилотников.