Атака беспилотников на Брянскую область: по каким объектам были прилоты

В ночь на 30 января Брянскую область России атаковали беспилотники. Местные жители сообщали о серии взрывов и пожаре.

В одном из российских телеграмм-каналов рассказали, какие объекты были повреждены в результате атаки дронами. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Где расположен Новозыбков, возле которого поразили станцию нефтепровода "Дружба": показываем на карте

Где были прилеты в Брянской области

В российском телеграмм-канале, проанализировав данные спутниковых снимков, заявили, что на территории Брянской области вспыхнуло 3 пожара, а также произошло одно возгорание в Калужской области. Там был прилет на пока что неидентифицированном объекте неизвестного назначения возле села Синий Колодец.

Беспилотники атаковали Брянскую область: видео очевидцев

В то же время в Брянской области зафиксировали пожары на промежуточной нефтеперекачивающей станции (ПНПС) "Новозыбиков", кирпичном заводе и линейной перекачивающей диспетчерской станции (ЛПДС) "8Н".

Пожары в Брянской области / Фото из российского телеграм-канала

Стоит отметить, что эти ПНПС и ЛПДС входят в состав нефтепровода "Джружба" и играют ключевую роль в обеспечении поставок нефти на белорусские НПЗ и осуществления ее транзита в Европу. За год через станции проходит более 33 миллионов тонн нефти.