Впервые с 2017 года: в Брюсселе состоится встреча комиссии Украина – НАТО, которую блокировала Венгрия
Источник:Олег Николенко
В Брюсселе пройдет встреча комиссии Украина – НАТО. Это будет впервые с 2017-го, ведь Венгрия годами блокировала такие заседания.
Глава МИД Дмитрий Кулеба совершит рабочий визит в Брюссель в течение 3 – 4 апреля. Министр примет участие в официальном заседании комиссии Украина – НАТО.
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О чем будут говорить на заседании комиссии Украина – НАТО
Глава украинской дипломатии проведет важные переговоры в контексте подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле. Кроме того, Дмитрий Кулеба подробно обсудит шаги по усилению обороноспособности Украины. В частности:
- новые поставки вооружения и производство боеприпасов,
- усиление санкционного давления на Россию,
- создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины,
- гуманитарную помощь.
Это будет первое заседание комиссии на уровне министров иностранных дел с участием Украины с 2017 года,
– подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.
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Венгрия годами блокировала заседание комиссии Украина – НАТО
Венгрия блокировала встречи с 2017 года, после того как в Украине вступил в силу закон об образовании. Согласно ему, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский. Будапешт считает это "притеснением" права венгерского меньшинства получать образование на венгерском.
В марте 2023 генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что позиция Венгрии не помешает проведению заседания Комиссии Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел в начале апреля.