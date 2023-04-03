Впервые с 2017 года: в Брюсселе состоится встреча комиссии Украина – НАТО, которую блокировала Венгрия

В Брюсселе пройдет встреча комиссии Украина – НАТО. Это будет впервые с 2017-го, ведь Венгрия годами блокировала такие заседания.

Глава МИД Дмитрий Кулеба совершит рабочий визит в Брюссель в течение 3 – 4 апреля. Министр примет участие в официальном заседании комиссии Украина – НАТО.

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О чем будут говорить на заседании комиссии Украина – НАТО

Глава украинской дипломатии проведет важные переговоры в контексте подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле. Кроме того, Дмитрий Кулеба подробно обсудит шаги по усилению обороноспособности Украины. В частности:

новые поставки вооружения и производство боеприпасов,

усиление санкционного давления на Россию,

создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины,

гуманитарную помощь.

Это будет первое заседание комиссии на уровне министров иностранных дел с участием Украины с 2017 года,

– подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

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План визита Кулебы в Брюссель / Инфографика МИД Украины

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Венгрия годами блокировала заседание комиссии Украина – НАТО

Венгрия блокировала встречи с 2017 года, после того как в Украине вступил в силу закон об образовании. Согласно ему, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский. Будапешт считает это "притеснением" права венгерского меньшинства получать образование на венгерском.

В марте 2023 генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что позиция Венгрии не помешает проведению заседания Комиссии Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел в начале апреля.