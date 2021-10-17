Бронетанковый завод испытал восстановленные БТР-80 – Техника войны

Киевский бронетанковый завод провел испытания восстановленных БТР-80, которые получили боевые повреждения в районе проведения ООС. Кроме ремонта корпуса, узлов и агрегатов, БТРы также получили новейшие приборы наблюдения, навигации и связи украинского производства.

Какими еще оружейным новостями запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.

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Современные винтовки UAR-15 и испытания восстановленных БТР-80

• Во время президентских выборов в Украине 2014 года специалистами ситуационного центра СБУ совместно с командой CERT-UA были обезврежены кибератаки на автоматизированную систему "Выборы". За несколько дней до голосования она была полностью выведена из строя пророссийской группой хакеров Cyber-Berkut.

• В Министерстве обороны Украины создают ситуационный центр по кибербезопасности. Он будет реагировать на киберугрозы военного характера. В перечень уязвимости компьютерных систем входит: саботаж, шпионаж, промышленная конкуренция, терроризм, технические неполадки.

• В Национальной гвардии Украины завершили первый этап переоснащения частей и подразделений новейшим стрелковым вооружением. Теперь силовики будут использовать современные винтовки UAR-15 калибра 5,56, вместо советских АК, снайперские винтовки UAR-10 украинского производства и пистолеты Glock-17. РПГ-7 уже заменены на американские РПГ.

• Конструкторское бюро ЛУЧ впервые показало производство украинских управляемых противотанковых ракетных комплексов "Корсар" и "Стугна-П". Легкий "Корсар" предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей.

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• Киевский бронетанковый завод провел испытания восстановленных БТР-80, подвергшихся боевым повреждениям в районе проведения ООС. Кроме ремонта корпуса, узлов и агрегатов, БТРы также получили новейшие приборы наблюдения, навигации и связи украинского производства.

• Минобороны заказало 387 комплектов габионов. Они используются как военное фортификационное укрепление против осколков и стрелкового оружия. Габион состоит из каркаса, проволоки и плотной ткани, который заполняется песком, землей или камнями.

• "Цифровое будущее армии" – под таким названием состоялась выставка вооружения и военной техники в Киеве. Демонстрация раскрывает потенциал оборонно-промышленного сектора государственных и частных предприятий.

Ядерное оружие в Крыму и робопес-снайпер от Ghost Robotics

• Помимо газового шантажа Россия продолжает и ядерный. Во временно оккупированный Крым российские войска снова продолжают завозить средства доставки ядерного оружия и захватывать хранилища, размещенные на полуострове.

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• Американская компания Pratt & Whitney напечатает на 3D-принтере газотурбинный двигатель TJ-150, которым оснащают крылатые ракеты. Разработчики хотят сократить число деталей силовой установки С 400 до 6.

• Командование вооруженных сил России начало итоговую проверку деятельности российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Российское командование проверяет готовность к применению разведывательных, артиллерийских и танковых подразделений.

• На выставке вооружения AUSA-2021 в США компания Ghost Robotics представила обновленного робопса-снайпера. Четвероногий беспилотник способен пройти на одном заряде 12,5 км пути или находиться в движении 3,5 часа.

• Военные Северной Кореи выступили перед руководством страны. Солдаты без рубашек были друг друга палками и молотками, а также разбивали головой кирпичи, сгибали железные прутья и ложились на битые стекла.