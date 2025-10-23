Склады пустые: аналитик раскрыл, где Россия находит технику для фронта
- На российских складах осталось 35 – 40% от довоенных запасов в неудовлетворительном состоянии, а собственное производство не покрывает потери.
- Украина имеет преимущество в количестве дронов, что затрудняет быстрые прорывы для российских сил.
Россия исчерпала запасы бронетехники и артиллерии – на складах осталось лишь 35-40% от довоенных запасов в неудовлетворительном состоянии, а собственное производство не покрывает потери.
Военный эксперт Павел Нарожный отметил в эфире 24 Канала, что сейчас противник может использовать только бесконечные пехотные штурмы и медленное продвижение. Украина имеет преимущество в количестве дронов, поэтому быстрые прорывы россиянам недоступны.
Читайте также: Проблемы серьезные, – британский журналист ответил, есть ли у России силы воевать в 2026 году
Может ли Россия перекрыть танковые потери собственным производством?
Россия исчерпала запасы танков. Но та техника, что осталась, находится в неудовлетворительном состоянии.
Относительно собственного производства: даже пропагандистские российские каналы называют цифру 220 – 240 танков в год.
По данным Генштаба, видим, что наша армия уничтожает один-два танка в сутки – это примерно 700 танков в год. Перекрыть такие потери собственным производством в 220 единиц физически невозможно,
– объяснил Нарожный.
Ни один из последних штурмов россиян не был успешным – противник не смог прорвать оборону.
Военный эксперт сказал, что это произошло из-за высокого насыщения противотанковых средств: дроны, артиллерия, минные заграждения, инженерные сооружения, которые строят наши саперы и инженеры на поле боя.
Поэтому даже с использованием бронетехники они ничего сделать не могут. Похожая ситуация сложилась с артиллерией.
Что останавливает россиян от быстрого продвижения вперед?
Значительная часть техники, которая осталась у россиян уже каннибализована, то есть разбирается на запчасти. Прежде всего снимают стволы, потому что это расходный ресурс с ограниченным ресурсом в 5 – 8 тысяч выстрелов в зависимости от калибра и типа снарядов.
Нарожный отметил, что собственное производство не может перекрыть эти потери.
Теоретически Северная Корея может поставлять системы, но пока дает только артиллерию калибра 180 миллиметров – экзотическую систему, похожую на самоходную гусеничную установку "Пион".
Однако это единицы техники. Поэтому утверждения о неисчерпаемых ресурсах или огромных складах техники ошибочны.
Все, что сейчас они могут делать, – бесконечные пехотные штурмы и медленное, "черепашье" продвижение вперед. К сожалению, у них есть возможность закупать дроны в Китае – собственного производства нет, но все компоненты они покупают там,
– подчеркнул эксперт.
Однако, по сообщениям Генштаба и независимых исследователей, как ни странно, преимущество в количестве дронов сейчас на стороне Украины.
"Я сам удивляюсь этому факту, ведь считал, что Россия имеет ресурсы для масштабных закупок дронов. Поэтому все, на что они способны, – дроновые атаки и использование пехоты. Никаких быстрых прорывов они сейчас осуществить не смогут", – подытожил Нарожный.
Как внешняя помощь влияет на войну России?
- Кирилл Буданов заявил, что Россия давно проиграла бы войну, если бы не получала поддержки от других государств, в частности от Северной Кореи. Он отметил, что некоторые страны нарушают санкции, поставляя России оружие и боеприпасы, а также пополняют ее войска собственными гражданами.
- КНДР могла получить от России техническую поддержку в разработке подводных лодок в рамках военного сотрудничества. В Южной Корее прокомментировали недавние испытания северокорейской баллистической ракеты подводного базирования.
- Китай усиливает экономическое влияние на Дальнем Востоке России через инвестиции и демографическую экспансию. В то же время КНДР отправляет туда тысячи рабочих, получая значительные прибыли, что может вызвать конфликт интересов между Пекином и Пхеньяном.
-