Бронирование в марте: до когда действует старая отсрочка, если не успели подтвердить критичность

Украинское правительство продлило срок перебронирования военнообязанных, который заканчивается 28 февраля. Теперь подтвердить критичность для получения новой отсрочки можно до 31 марта.

В то же время алгоритм бронирования от мобилизации в марте 2025 года будет оставаться таким же, как и раньше. Что надо знать о подтверждении критичности, бронирования и сроках – читайте в материале 24 Канала.

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До когда теперь можно подтвердить критичность для бронирования

Правительство продлило срок, до которого предприятия могут подтвердить критичность и повторно забронировать работников. Если вы еще этого не сделали, есть время до конца марта.

Стоит отметить, что руководители предприятий могут подавать списки на бронирование заблаговременно, чтобы избежать пауз между завершением предыдущего срока и оформлением нового. Это значительно ускоряет процесс.

Алгоритм на портале Дия остается неизменным:

Войдите в кабинет гражданина и нажмите "Подать заявление";

Внесите данные кандидатов на бронирование;

Подтвердите, что их зарплата составляет более 20 000 гривен;

Проверьте заявление и подпишите.

Все заявки подаются исключительно через Дію. Бумажные приказы отменены – работает только электронная система.

Среди новых требований к предприятиям есть:

Средняя зарплата на предприятии – не менее 20 000 гривен;

Отсутствие налоговой задолженности и задолженности по ЕСВ.

Что стоит еще знать о сроках продления критичности

Упрощенный механизм проверки зарплат у работников критических предприятий, которых бронируют:

Если с 1 марта предприятие планирует забронировать нового или уже работающего специалиста,, руководитель при подаче списка на бронирование через портал Дия должен декларативно подтвердить, что начисленная зарплата работника до уплаты всех налогов составит не менее 20 000 гривен

Это позволит бизнесу сразу бронировать вновь принятых работников, если они соответствуют требованиям по уровню зарплаты.

Кто имеет право на бронирование работников

Бронировать военнообязанных работников могут предприятия, относящиеся к таким категориям:

Органы государственной власти или местного самоуправления – для обеспечения функционирования государственного управления;

Компании с государственными контрактами в оборонной сфере – например, поставки техники или других ресурсов;

Критически важные предприятия для экономики или жизнедеятельности населения – энергетика, коммунальные услуги, продовольственная промышленность и тому подобное.

Как получить статус критически важного предприятия

Необходимо соответствовать трем критериям.

Обязательные критерии:

Средняя зарплата на предприятии – не менее 20 000 гривен;

Отсутствие налоговой задолженности и задолженности по ЕСВ.

Дополнительные критерии (нужно соответствовать хотя бы одному):

Уплата налогов и сборов более 1,5 миллиона евро в год (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ);

Валютные поступления более 32 миллионов евро в год, за исключением займов и кредитов;

Стратегическое значение для государства (согласно перечню стратегических объектов);

Важное значение для определенной отрасли экономики или потребностей территориальной общины;

Средняя зарплата для коммунальных предприятий – не ниже средней по региону за IV квартал 2021 года;

Статус резидента Дия.City.

Подтвержденное бронирование будет отображаться в приложении Резерв+. Если бронирование оформлено после обновления статуса критического предприятия, оно будет действовать в течение всего срока критичности – до 1 года.

Неподтвержденные бронирования утратят силу после 31 марта.