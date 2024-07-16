Электронное бронирование от мобилизации еще тестируют: когда запустят услугу

В Украине планируют запустить электронное бронирование от мобилизации. Сейчас услугу продолжают тестировать.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны. Также Екатерина Черногоренко сказала, когда могут запустить еБронирование, передает 24 Канал.

Советуем прочитать Бронирование в Дие за час: как это будет работать, кого можно забронировать и каким компаниям

Когда запустят бронирование через Дию

По словам чиновницы, сейчас уже известно о нескольких сотнях успешных бронирований. Минобороны работает вместе с партерами – Министерством цифровой трансформации, Минэкономики и Пенсионным фондом.

Очень скоро сможем запустить полноценно эту услугу также для наших предприятий, компаний, чтобы можно было не тратить время на очереди, а делать то, что должны делать предприятия – укреплять наш ВВП,

– подчеркнула Черногоренко.

Кстати, в начале июля глава Минцифры рассказал, что в Дии запустили бета-тестирование электронного бронирования от мобилизации. Михаил Федоров отметил, что оно продлится несколько недель. После услугу представят публике.