Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони. Також Катерина Черногоренко сказала, коли можуть запустити єБронювання, передає 24 Канал.

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Коли запустять бронювання через Дію

За словами посадовці, наразі вже відомо про кілька сотень успішних бронювань. Міноборони працює разом з партерами — Міністерством цифрової трансформації, Мінекономіки й Пенсійним фондом.

Дуже скоро зможемо запустити повноцінно цю послугу також для наших підприємств, компаній, щоб можна було не витрачати час на черги, а робити те, що мають робити підприємства — зміцнювати наш ВВП,

– підкреслила Черногоренко.

До речі, на початку липня глава Мінцифри розповів, що у Дії запустили бета-тестування електронного бронювання від мобілізації. Михайло Федоров зазначив, що воно триватиме кілька тижнів. Опісля послугу представлять публіці.