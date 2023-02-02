Общая мобилизация в Украине: может ли забронированный работник выезжать за границу

В Украине продолжается проведение общей мобилизации. В этот период некоторых работников могут забронировать от призыва на некоторое время.

Так, забронированный работник имеет право выезжать за границу, но есть один нюанс. Об этом рассказал заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко на брифинге, информирует 24 Канал.

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Может ли забронированный работник уезжать за границу

По словам Фоменко, если работник забронирован – у него есть возможность выезжать за границу. Эта возможность была и раньше. Однако уехать из Украины можно только в командировку.

Забронированные лица по согласованию с ГПСУ могут выехать за границу в командировку. Это было и раньше,

– отметил заместитель министра экономики.

В новом постановлении расширили перечень тех организаций, которые имеют возможность бронировать своих военнообязанных работников.

"Сейчас расширили перечень категорий. Это те, у кого есть мобилизационные задачи, те – кто обеспечивает ВСУ, потребности функционирования экономики и жизненные потребности населения", – добавил Фоменко.

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