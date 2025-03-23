В Украине утвердили критерии для бронирования священнослужителей: какие есть требования
- В Украине утвердили критерии для бронирования священнослужителей от мобилизации, определив должности, подлежащих бронированию, и религиозные организации, которые могут считать критически важными.
- Религиозные организации признаются критически важными, если соответствуют определенным критериям, в частности имеют официальную регистрацию, не аффилированы с запрещенными иностранными организациями, и не расположены на оккупированных территориях.
- Священнослужители, которые могут получить бронирование, включают руководителей религиозных центров, управлений, общин, монастырей, и других религиозных организаций в условиях трудовых отношений в этих организациях.
В Украине утвердили критерии для бронирования священнослужителей от мобилизации во время военного положения. Также было определено, какие религиозные организации могут считать критически важными.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на документ, принятый Государственной службой по этнополитике и свободе совести Украины.
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Кому из священнослужителей могут дать бронирование
В документе был определен перечень должностей военнообязанных священнослужителей, которые подлежат бронированию на период мобилизации и на военное время.
Среди них выделили священнослужителей:
- которые являются руководителями религиозных организаций, и сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;
- которые работают в религиозных организациях на условиях трудового договора в количестве, что является необходимым для обеспечения надлежащей деятельности религиозных организаций.
Рассмотрение вопроса о бронирования военнообязанных священнослужителей происходит с учетом заполнения штатных должностей военных капелланов в ВСУ, Нацгвардии Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и Государственной пограничной службе Украины в соответствии с распределением квот конфессионального представительства военных капелланов.
В перечень должностей военнообязанных священнослужителей, которые подлежат бронированию на период мобилизации и на военное время, входят:
- священнослужитель – руководитель религиозного центра, религиозного управления, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществления проповеднической деятельности;
- священнослужитель – заместитель руководителя религиозного центра, религиозного управления, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществления проповеднической деятельности, имеющий трудовые правоотношения в религиозной организации;
- священнослужитель – руководитель религиозной общины, монастыря, религиозного братства, миссионерского общества (миссии), духовного учебного заведения, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности;
- священнослужитель – работник религиозного центра, управления, общины, монастыря, братства, миссионерского общества (миссии), духовного учебного заведения, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществления проповеднической деятельности, имеющий трудовые правоотношения в религиозной организации.
Какие критерии признания религиозных организаций критически важными
Религиозная организация признается критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, если она одновременно соответствует следующим критериям:
- в Едином госреестре содержатся сведения об идентификационном коде юридического лица;
- запись о государственной регистрации создания юридического лица внесена в Единый госреестр юрлиц не позднее 26 декабря 2024 года;
- религиозная организация не включена в перечень религиозных организаций в Украине, аффилированных с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена;
- религиозная организация не расположена на временно оккупированной территории Украины;
- устав (положение) религиозной организации не утратил силу в части, которой определяется полное официальное название религиозной организации;
- религиозная организация внесена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций;
- религиозная организация подала отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации за предыдущий базовый отчетный (налоговый) период.