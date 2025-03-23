В Украине утвердили критерии для бронирования священнослужителей: какие есть требования

В Украине утвердили критерии для бронирования священнослужителей от мобилизации во время военного положения. Также было определено, какие религиозные организации могут считать критически важными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на документ, принятый Государственной службой по этнополитике и свободе совести Украины.

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Кому из священнослужителей могут дать бронирование

В документе был определен перечень должностей военнообязанных священнослужителей, которые подлежат бронированию на период мобилизации и на военное время.

Среди них выделили священнослужителей:

которые являются руководителями религиозных организаций, и сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;

и сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований; которые работают в религиозных организациях на условиях трудового договора в количестве, что является необходимым для обеспечения надлежащей деятельности религиозных организаций.

Рассмотрение вопроса о бронирования военнообязанных священнослужителей происходит с учетом заполнения штатных должностей военных капелланов в ВСУ, Нацгвардии Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и Государственной пограничной службе Украины в соответствии с распределением квот конфессионального представительства военных капелланов.

В перечень должностей военнообязанных священнослужителей, которые подлежат бронированию на период мобилизации и на военное время, входят:

священнослужитель – руководитель религиозного центра , религиозного управления, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществления проповеднической деятельности;

, религиозного управления, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществления проповеднической деятельности; священнослужитель – заместитель руководителя религиозного центра , религиозного управления, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществления проповеднической деятельности, имеющий трудовые правоотношения в религиозной организации;

, религиозного управления, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществления проповеднической деятельности, имеющий трудовые правоотношения в религиозной организации; священнослужитель – руководитель религиозной общины , монастыря, религиозного братства, миссионерского общества (миссии), духовного учебного заведения, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности;

, монастыря, религиозного братства, миссионерского общества (миссии), духовного учебного заведения, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности; священнослужитель – работник религиозного центра, управления, общины, монастыря, братства, миссионерского общества (миссии), духовного учебного заведения, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществления проповеднической деятельности, имеющий трудовые правоотношения в религиозной организации.

Какие критерии признания религиозных организаций критически важными

Религиозная организация признается критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, если она одновременно соответствует следующим критериям: