Не всем украинцам продлят бронирование на месяц, – Минобороны

Бронирование от мобилизации на один месяц продлят лишь некоторым категориям украинских граждан. Это касается тех граждан, которые имели действующее бронирование по состоянию на 19 декабря 2024 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко в фейсбуке.

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Что сказала Черногоренко о продлении бронирования

Екатерина Черногоренко написала, что Кабинет Министров Украины 24 февраля принял решение автоматически продлить действующие бронирования от мобилизации на один месяц, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

Это касается бронирований, которые действовали по состоянию на 19 декабря 2024 года и предоставлены в соответствии с Постановлением №76 от 27 января 2023 года. Решение связано с временным приостановлением работы госреестров из-за кибератаки,

– отметила заместитель главы Минобороны.

В качестве примера чиновница привела ситуацию, что если срок действия бронирования работника завершался 20 декабря 2024 года, то он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года.

"Если бронирование завершилось до 19 декабря, то есть до кибератаки – работодатели смогут его восстановить после восстановления работы реестров", – написала Черногоренко.

Она также отметила, что в срок до 27 декабря для всех военнообязанных, которые видят свое бронирование в приложении Резерв + и подпадают под действие постановления Кабмина, Минобороны продолжит бронирование автоматически.

К слову, россияне в ночь на 20 декабря осуществили самую масштабную за последнее время кибератаку на украинские государственные реестры. В ЦПД отмечали, что доступ к базе Оберег не потерян, а утечки данных из госреестров удалось избежать.