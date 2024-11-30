Бронь от мобилизации по-новому: Кабмин принял изменения для курсов по такмеду и волонтеров

В Украине разрешили бронировать работников курсов по такмеду. Волонтерам установили новые требования для получения брони.

Кабмин расширил перечень профессий для бронирования от мобилизации, добавив к нему протезистов. Об этом говорится в постановлении правительства №1362, передает 24 Канал.

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Новые правила бронирования

Также другим постановлением – №1361 – правительство разрешило бронировать сотрудников курсов тактической медицины. Кроме того, установлены новые требования по предоставлению брони для волонтеров и работников курсов по беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы.

Курсы по такмеду: нужно за 12 месяцев до подачи заявления на бронирование провести не менее 96 курсов тактической медицины по утвержденным программам, или 24 курса с базовым уровнем на одного военнообязанного.

Курсы РЭБ: необходимо подготовить не менее 150 специалистов за календарный год.

Курсы БпЛА: необходимо подготовить не менее 100 пилотов БпЛА I и II классов (в том числе FPV) или по не менее 200 пилотов БпЛА I класса "микро" (без FPV) на одного военнообязанного.

Волонтеры благотворительных фондов, которые закупают товары и предоставляют услуги для армии: объем помощи должен составлять не менее 10 миллионов гривен за 12 месяцев на каждого военнообязанного, который подается на бронь.

К слову, в Раде зарегистрировали новый законопроект, который предусматривает, что женщины могут становиться военнообязанными после прохождения базовой военной подготовки.