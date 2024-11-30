Кабмін розширив перелік професій для бронювання від мобілізації, додавши до нього протезистів. Про це йдеться у постанові уряду №1362, передає 24 Канал.

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Нові правила бронювання

Також іншою постановою – №1361 – уряд дозволив бронювати співробітників курсів тактичної медицини. Крім того, встановлені нові вимоги щодо надання броні для волонтерів і працівників курсів щодо безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

Курси із такмеду: потрібно за 12 місяців до подання заяви на бронювання провести щонайменше 96 курсів тактичної медицини за затвердженими програмами, або 24 курси з базовим рівнем на одного військовозобов'язаного.

Курси РЕБ: необхідно підготувати щонайменше 150 фахівців за календарний рік.

Курси БпЛА: треба підготувати не менше 100 пілотів БпЛА I та II класів (зокрема FPV) або по не менше 200 пілотів БпЛА I класу "мікро" (без FPV) на одного військовозобов'язаного.

Волонтери благодійних фондів, які закуповують товари і надають послуги для армії: обсяг допомоги має становити не менше 10 мільйонів гривень за 12 місяців на кожного військовозобов'язаного, який подається на бронь.

До слова, у Раді зареєстрували новий законопроєкт, який передбачає, що жінки можуть ставати військовозобов'язаними після проходження базової військової підготовки.