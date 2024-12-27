Правительство предоставило бронь от мобилизации еще одной категории украинцев

Кабинет Министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Теперь от мобилизации могут бронировать и священнослужителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина от 26 декабря 2024 г. № 1498.

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Священнослужители могут получить бронирование от мобилизации

Согласно постановлению, теперь могут быть забронированы "священнослужители по перечню должностей, утвержденных Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести".

Правительство определило, что забронировано может быть до 50% священнослужителей религиозных организаций.

Изменения, которые внес Кабмин в категории украинцев для бронирования от мобилизации: смотрите документ

Кроме того, сами религиозные организации внесли в перечень критически важных учреждений.

Также для юридических лиц – религиозных организаций для бронирования исключено ограничение по зарплате в 20 тысяч гривен.

К слову, после хакерской атаки на украинские госреестры Кабинет Министров принял постановление об автоматическом продлении действующих бронирований от мобилизации. По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, говорится прежде всего о тех бронированиях, которые были действующими по состоянию на 19 декабря 2024 года.