Возможно ли получить бронирование сразу при трудоустройстве: ответ юриста

Законодательство не устанавливает четких сроков, когда именно работодатель может забронировать работника – через определенный период работы или с первого дня. Это дает возможность оформлять бронирование в любое время.

Что нужно, чтобы получить бронь сразу?

По словам специалиста, для того чтобы претендовать на бронь, военнообязанный работник должен выполнить несколько обязательных условий. В частности, он должен состоять на воинском учете и иметь действующий учетный документ, обновить персональные данные о месте жительства и контакты, а также не находиться в розыске ТЦК.

Юрист уточняет, что военнообязанному необходимо привести в соответствие персональные данные, предусмотренные переходными положениями закона о мобилизации и воинском учете, обратившись в ТЦК, ЦПАУ или воспользовавшись приложением Резерв+.

В то же время распространенное мнение о том, что бронирование возможно только после завершения испытательного срока, не имеет законодательного основания. Ограничений по минимальному стажу работы на предприятии для бронирования законом не предусмотрено.

Если предприятие имеет статус критически важного, а работник соответствует всем необходимым требованиям, процедуру бронирования можно начинать сразу после издания приказа о его приеме на работу,

– отмечает Михаил Лобунько.

