Бронирование от мобилизации: кто из военнообязанных и при каких условиях может потерять отсрочку

Кабинет Министров Украины в постановлении четко определил, какие предприятия, учреждения и организации могут бронировать своих работников от мобилизации. Однако военнообязанный может потерять отсрочку и быть призванным на службу.

При каких условиях работник может потерять бронирование от мобилизации, рассказывает 24 Канал.

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Когда могут аннулировать отсрочку

Прежде всего заметим, что порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения утвержден постановлением Кабмина №76. В частности, в нем зафиксированы обстоятельства, при которых работники теряют бронь.

Так вот отсрочка от мобилизации отменяется по истечении срока бронирования для работников. В то же время согласно пункту 12 "Порядка бронирования военнообязанных" аннулировать бронь могут в следующих условиях:

завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказ) или его отмены;

завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период органом, принявшим решение об определении таких предприятий, учреждений и организаций, критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

ликвидации органа гос власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, компании, учреждения и организации;

увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации.

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Верховная Рада проголосовала за продление военного положения еще на 90 дней. В частности, до 18 августа 2023г.