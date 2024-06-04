Правительство продлило бронирование для критически важных для экономики предприятий

Бронирование военнообязанных, сроки действия отсрочек которых не закончились по состоянию на 7 мая 2024 года, будет продлено. Сроки будут достигать 3 месяца.

Соответствующее решение Кабинет Министров принял на заседании 4 июня 2024 года. Решение Правительства касается всех отсрочек, предоставленных в соответствии с Постановлением №76. Продление бронирования военнообязанные получат автоматически. Это означает, что новых приказов относительно соответствующих отсрочек Минэкономики не будет выдавать.

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Правительство продлило сроки действующего бронирования военнообязанных

Решение принято с целью обеспечения стабильной работы производств, работающих на нужды обороны, критически важных для экономики предприятий. Оно позволит бизнесу сохранить квалифицированные кадры на производствах, планировать работу и эффективно работать над выполнением оборонных заказов или обеспечением жизнедеятельности населения,

– пояснил заместитель Министра экономики Игорь Фоменко.

В то же время по его словам, Министерство экономики не прекращает оформление приказов о бронировании военнообязанных, которые не имели отсрочки по состоянию на 7 мая. Бронирование таких военнообязанных происходит в соответствии с действующим законодательством.

По состоянию на эту минуту также продолжается работа над обновлением и усовершенствованием бронирования. В частности, Правительство работает над диджитализацией механизмов, введением сбалансированной системы бронирования, которая учитывала бы имеющиеся вызовы безопасности и одновременно обеспечивала стабильное функционирование экономики.

Что этому предшествовало