Правительство продлило бронирование для критически важных для экономики предприятий

4 июня 2024, 17:58
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Источник:

Министерство экономики Украины

Бронирование военнообязанных, сроки действия отсрочек которых не закончились по состоянию на 7 мая 2024 года, будет продлено. Сроки будут достигать 3 месяца.

Соответствующее решение Кабинет Министров принял на заседании 4 июня 2024 года. Решение Правительства касается всех отсрочек, предоставленных в соответствии с Постановлением №76. Продление бронирования военнообязанные получат автоматически. Это означает, что новых приказов относительно соответствующих отсрочек Минэкономики не будет выдавать.

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Правительство продлило сроки действующего бронирования военнообязанных

Решение принято с целью обеспечения стабильной работы производств, работающих на нужды обороны, критически важных для экономики предприятий. Оно позволит бизнесу сохранить квалифицированные кадры на производствах, планировать работу и эффективно работать над выполнением оборонных заказов или обеспечением жизнедеятельности населения,
– пояснил заместитель Министра экономики Игорь Фоменко.

В то же время по его словам, Министерство экономики не прекращает оформление приказов о бронировании военнообязанных, которые не имели отсрочки по состоянию на 7 мая. Бронирование таких военнообязанных происходит в соответствии с действующим законодательством.

По состоянию на эту минуту также продолжается работа над обновлением и усовершенствованием бронирования. В частности, Правительство работает над диджитализацией механизмов, введением сбалансированной системы бронирования, которая учитывала бы имеющиеся вызовы безопасности и одновременно обеспечивала стабильное функционирование экономики.

Что этому предшествовало

  • Части украинцев продлили бронирование. Правительство автоматически продлило отсрочку от мобилизации еще на 3 месяца. Постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что это касается тех работников, которые получили "бронь" от Минэкономики.
  • Бронирование автоматически продлят на три месяца для тех, у кого не закончился ее срок на момент принятия постановления, 7 мая. Постановление касается бронирования в рамках соответствующих решений Минэкономики, согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 года № 76.
  • Напомним, что сейчас предприятия могут бронировать до 50% своих военнообязанных работников. В частности под бронирование подпадают работники предприятий, которые обеспечивают составляющие Сил безопасности и обороны в вооружении и военной технике.
  • Также, по постановлению Кабмина, есть предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, которые имеют возможность бронировать своих военнообязанных сотрудников до 100%.

Автор: Маргарита Волошина