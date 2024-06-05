Нужно ли проходить ВВК для оформления бронирования: разъяснение адвоката

Согласно новому закону о мобилизации, работники критических предприятий и некоторых других структур подлежат бронированию. Впрочем, бронь предоставляется только на 6 месяцев, дальше ее нужно пересматривать.

По словам адвоката юридической компании "Riyako&Partners" Екатерины Анищенко, для получения бронирования работники критических предприятий и некоторых других структур, важных во время войны, должны пройти ВЛК. Заметим, что бронирование может охватывать не более 50% военнообязанных сотрудников

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Является ли ВВК обязательной процедурой для бронирования

Анищенко отмечает, что прохождение ВВК является обязательной процедурой для всех, особенно для тех, кто оформляет бронирование впервые.

Для подачи на бронь также нужен военно-учетный документ, который можно получить путем прохождения ВВК. Без этого документа вы не можете подать лицо на бронирование,

– объясняет адвокат.

Она также добавляет, что ВВК также является обязательным для тех, у кого есть основания для получения отсрочки.

Однако есть случаи, когда лица, которые проходят ВВК для получения бронирования, получают повестки еще до завершения процедуры бронирования.

"В общем обжаловать это невозможно, потому что в теоретическом понимании с учетом действующих ныне законов, в ТЦК пришло лицо военнообязанного возраста, прошло ВВК, и по заключению комиссии является здоровым и пригодным к службе. Если оснований для отсрочки нет, то такого человека могут мобилизовать", – отмечает Анищенко.

Адвокат добавляет, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как себя будет вести сотрудник военкомата.

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