Бронирование от мобилизации: аудит выявил злоупотребления в 5 процентах предприятий

Правительство обновило порядок бронирования от мобилизации работников критических предприятий. Юлия Свириденко рассказала, что изменения были разработаны на основе результатов аудита.

Аудит выявил злоупотребления в 5 процентах предприятий, которым присвоили статус критических. Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, о чем идет речь, передает 24 Канал.

Смотрите также Это однозначно измена, – Вениславский отреагировал на идею нардепов расформировать ТЦК

Сверхурочное увеличение забронированных

По словам чиновника, в 5 этих процентах предприятий в разных частях страны были обнаружены схожие признаки нарушений несмотря на то, что статус критичности они получали в различных учреждениях: от областных администраций до министерств. Свириденко указала на системный характер проблемы.

Министр рассказала, что по данным мониторинга были учреждения, которые после получения статуса критичности резко снизили зарплаты работникам, а некоторые – искали способы для сверхурочного увеличения забронированных.

Во избежание подобных случаев как раз и был изменен подход к признанию предприятий критическими. Изменения заработают уже с 1 декабря.

Свириденко подчеркнула, что бронирование от мобилизации будет продолжаться и в дальнейшем. Потому что, по ее мнению, это единственный способ удержать экономику на плаву и сохранить баланс между потребностями армии в финансировании и в людях.

Министр отметила, что только 12 процентов украинских предприятий имеют статус критически важных. Однако именно они в 2022 – 2023 годах генерировали около 67 процентов доходов всех предприятий страны. В пересчете на одного забронированного работника получается около 1,2 миллиона гривен налогов в год. Примерно столько, говорит Свириденко, нужно для обеспечения одного военного в год.