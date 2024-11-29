Только через Дию: Федоров объяснил, что будет с бронированием с 1 декабря

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о нюансах бронирования от призыва через приложение Дія.

Михаил Федоров рассказал, что будет с бронированием после 1 декабря. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его официальное сообщение.

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Что будет с бронированием

Ранее была опция бронирования через Дию и оффлайн. С 1 декабря функция будет доступна только онлайн. Это должно решить проблему с длительной обработкой документов.

Предприятия должны обновить статус критических до 28 февраля. Бронировать людей можно уже с 1 декабря, но бронь будет работать только до конца февраля.

️Федоров рассказал, что новых работников смогут бронировать сразу, то есть не нужно проработать определенный срок. Зарплата у работника должна быть более 20 тысяч гривен. Кроме государственных и коммунальных предприятий, а также резидентов Дія.City.

Предприятие должно соответствовать 3 критериям:

средняя зарплата на предприятии не менее 20 тысяч гривен;

отсутствие налоговых долгов.

Или третий критерий можно выбрать из перечня:

резидентство в Дія.City;

1,5+ млн евро уплаченных налогов за год;

32+ млн евро поступлений;

важность для национальной экономики или потребностей тергромады.

Для получения или подтверждения критичности нужно собрать пакет определенных документов.