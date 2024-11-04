В Украине продолжается проверка забронированных работников: 10% предприятий подозревают в злоупотреблениях

Власти инициировали аудит по бронированию военнообязанных работников. Причиной этому стал стремительный рост их количества.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Юлии Свириденко для Суспільного. По ее словам, проверка должна выявить недобросовестные случаи среди предприятий, предоставляющих себе статус критических.

Читайте также Бронь от мобилизации в ноябре 2024 года: адвокат назвала список профессий

Злоупотребления среди критически важных предприятий

Отмечается, что начиная с июля этого года, количество забронированных работников на критических предприятиях в Украине начало резко расти, что вызвало подозрения относительно возможных злоупотреблений.

По словам первого вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко, аудит начали на уровне военно-гражданских администраций и профильных министерств, которые имеют право определять статус критичности для предприятий. Она сообщила, что злоупотребления составляют около 10% от общего количества предприятий.

Сейчас мы видим, что статус критических имеют лишь 12% всех украинских предприятий. Эти компании генерируют 67% доходов в государственном бюджете, что свидетельствует об эффективности системы бронирования. Однако есть случаи недобросовестного использования этого статуса, хотя и не более 5 – 6%,

– отметила Свириденко.

Как идет проверка

По словам министра, аудит прежде всего охватывает предприятия, которые резко изменили уровень зарплат или стремительно нарастили штат в секторах, где разрешено бронирование. Это позволяет выявить компании, что, возможно, неправомерно воспользовались статусом критических для избежания мобилизации работников.

К слову, Правительство предлагает изменения в бронировании по принципу "воюй или работай", что имеет целью создание дополнительных рабочих мест и повышение заработных плат, а также содействие возвращению украинцев в страну.