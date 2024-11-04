Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар першої віцепрем'єр-міністерки – міністерки економіки України Юлії Свириденко для Суспільне. За її словами, перевірка має виявити недобросовісні випадки серед підприємств, що надають собі статус критичних.

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Зловживання серед критично важливих підприємств

Зазначається, що починаючи з липня цього року, кількість заброньованих працівників на критичних підприємствах в Україні почала різко зростати, що викликало підозри щодо можливих зловживань.

За словами першої віцепрем'єрки та міністерки економіки Юлії Свириденко, аудит розпочали на рівні військово-цивільних адміністрацій та профільних міністерств, які мають право визначати статус критичності для підприємств. Вона повідомила, що зловживання становлять близько 10% від загальної кількості підприємств.

Зараз ми бачимо, що статус критичних мають лише 12% усіх українських підприємств. Ці компанії генерують 67% доходів у державному бюджеті, що свідчить про ефективність системи бронювання. Проте є випадки недобросовісного використання цього статусу, хоч і не більше ніж 5 – 6%,

– зазначила Свириденко.

Як триває перевірка

За словами міністерки, аудит передусім охоплює підприємства, які різко змінили рівень зарплат або стрімко наростили штат у секторах, де дозволено бронювання. Це дозволяє виявити компанії, що, можливо, неправомірно скористалися статусом критичних для уникнення мобілізації працівників.

До слова, Уряд пропонує зміни в бронюванні за принципом "воюй або працюй", що має на меті створення додаткових робочих місць і підвищення заробітних плат, а також сприяння поверненню українців до країни.