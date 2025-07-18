Нардепы хотят разрешить временно бронировать нарушителей мобилизации

Работников, находящихся в розыске ТЦК, позволят брать на работу на критически важные предприятия. Бронирование смогут получить те, кто нарушил законодательство о мобилизации. Впрочем, только временно.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал парламенту принять в первом чтении соответствующий законопроект, передает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Что предлагают в законопроекте №13335?

Законопроект предлагает разрешить бронирование военнообязанных работников критически важных оборонных предприятий, учреждений и организаций даже, если:

у них отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ;

работник не состоит на воинском учете;

работник не уточнил персональные данные;

находится в розыске ТЦК;

Продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза за один календарный год.

Кроме того, нардепы хотят разрешить критически важным предприятиям в сфере ОПК нанимать новых работников, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ и/или он не стоит на воинском учете на время прохождения испытательного срока при приеме на работу.

Допускается увольнение работника по инициативе работодателя, если военнообязанный работник в течение испытательного срока при приеме на работу не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Напомним, что Украина ввела автоматический воинский учет через реестр "Оберіг", без необходимости посещать ТЦК.