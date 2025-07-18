Нардепы хотят разрешить временно бронировать нарушителей мобилизации
- Законопроект предлагает разрешить временно бронировать военнообязанных работников критически важных предприятий, даже если они не имеют надлежащих военно-учетных документов или находятся в розыске.
- Бронирование может длиться до 45 дней и предоставляется только один раз в год.
Работников, находящихся в розыске ТЦК, позволят брать на работу на критически важные предприятия. Бронирование смогут получить те, кто нарушил законодательство о мобилизации. Впрочем, только временно.
Комитет по нацбезопасности рекомендовал парламенту принять в первом чтении соответствующий законопроект, передает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
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Что предлагают в законопроекте №13335?
Законопроект предлагает разрешить бронирование военнообязанных работников критически важных оборонных предприятий, учреждений и организаций даже, если:
- у них отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ;
- работник не состоит на воинском учете;
- работник не уточнил персональные данные;
- находится в розыске ТЦК;
Продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза за один календарный год.
Кроме того, нардепы хотят разрешить критически важным предприятиям в сфере ОПК нанимать новых работников, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ и/или он не стоит на воинском учете на время прохождения испытательного срока при приеме на работу.
Допускается увольнение работника по инициативе работодателя, если военнообязанный работник в течение испытательного срока при приеме на работу не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями действующего законодательства.
Напомним, что Украина ввела автоматический воинский учет через реестр "Оберіг", без необходимости посещать ТЦК.