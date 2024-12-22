Какие предприятия могут забронировать работников в Дие: как это сделать
С 1 декабря в Украине бронирование работников критических предприятий происходит исключительно через портал Дия. Выписку о бронировании можно будет скачать и распечатать при необходимости.
Кабмин обновил порядок бронирования работников от мобилизации. В постановлении правительства предусмотрено, что все отсрочки от призыва на военную службу, предоставлены решениями Минэкономики и через Дию, действующие не дольше чем до 28 февраля 2025 года года, передает 24 Канал.
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Кто имеет право бронировать работников
Забронировать своих работников могут только те предприятия, которые соответствуют двум обязательным критериям:
- средняя зарплата в предприятии должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты. И также зарплата именно того работника, которого бронирует предприятие должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат.
- предприятие не должно иметь задолженности по уплате всех налогов.
- третий критерий предприятие выбирает самостоятельно из тех, которые указаны в постановлении №76 или в региональных или отраслевых критериях.
Срок действия брони составляет 12 месяцев.
Как забронировать работника через Дию
Чтобы забронировать работника через Дию, руководитель компании или уполномоченное им лицо должно сделать следующие шаги:
- зарегистрироваться или авторизоваться на портале Дия, выбрать в разделе Услуги сервис Бронирование работников.
- указать данные о работниках, которых надо забронировать (ФИО, ИНН, номер паспорта, срок действия действующей отсрочки при наличии), а также полное наименование предприятия, его местонахождение и код ЕГРПОУ.
- руководитель должен утвердить заявление личной электронной подписью.
- система проверяет, действительно ли предприятие соответствует критериям, официально ли трудоустроен работник и содержатся ли его данные в реестре "Оберег".
- Дія направляет руководителю уведомление о результате рассмотрения каждого отдельного работника в течение 72 часов, однако может быть, что и в течение одного часа.
В случае положительного решения, Минобороны автоматически переведет военнообязанного на специальный воинский учет, и он будет считаться забронированным. В случае отказа будет отображаться его причина.
Выписку о бронировании можно будет загрузить с портала Дия и распечатать при необходимости. Результаты будут доступны в электронном кабинете, а также в приложении Резерв+ работника, который бронируется предприятием.
К слову, нардеп и член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак заявил, что значительная часть украинцев потеряет право на отсрочки от мобилизации.