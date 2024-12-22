Какие предприятия могут забронировать работников в Дие: как это сделать

С 1 декабря в Украине бронирование работников критических предприятий происходит исключительно через портал Дия. Выписку о бронировании можно будет скачать и распечатать при необходимости.

Кабмин обновил порядок бронирования работников от мобилизации. В постановлении правительства предусмотрено, что все отсрочки от призыва на военную службу, предоставлены решениями Минэкономики и через Дию, действующие не дольше чем до 28 февраля 2025 года года, передает 24 Канал.

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Кто имеет право бронировать работников

Забронировать своих работников могут только те предприятия, которые соответствуют двум обязательным критериям:

средняя зарплата в предприятии должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты. И также зарплата именно того работника, которого бронирует предприятие должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат.

предприятие не должно иметь задолженности по уплате всех налогов.

третий критерий предприятие выбирает самостоятельно из тех, которые указаны в постановлении №76 или в региональных или отраслевых критериях.

Срок действия брони составляет 12 месяцев.

Как забронировать работника через Дию

Чтобы забронировать работника через Дию, руководитель компании или уполномоченное им лицо должно сделать следующие шаги:

зарегистрироваться или авторизоваться на портале Дия, выбрать в разделе Услуги сервис Бронирование работников.

указать данные о работниках, которых надо забронировать (ФИО, ИНН, номер паспорта, срок действия действующей отсрочки при наличии), а также полное наименование предприятия, его местонахождение и код ЕГРПОУ.

руководитель должен утвердить заявление личной электронной подписью.

система проверяет, действительно ли предприятие соответствует критериям, официально ли трудоустроен работник и содержатся ли его данные в реестре "Оберег".

Дія направляет руководителю уведомление о результате рассмотрения каждого отдельного работника в течение 72 часов, однако может быть, что и в течение одного часа.

В случае положительного решения, Минобороны автоматически переведет военнообязанного на специальный воинский учет, и он будет считаться забронированным. В случае отказа будет отображаться его причина.

Выписку о бронировании можно будет загрузить с портала Дия и распечатать при необходимости. Результаты будут доступны в электронном кабинете, а также в приложении Резерв+ работника, который бронируется предприятием.

К слову, нардеп и член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак заявил, что значительная часть украинцев потеряет право на отсрочки от мобилизации.