Нужны четкие критерии: Шмыгаль анонсировал справедливое постановление о бронировании

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на обсуждение критерий бронирования военнообязанных. Он поручил профильным министерствам определить четкие критерии для бронирования.

По словам Шмыгаля, по этому вопросу не должно быть никаких спекуляций или манипуляций. В новом перечне премьер призвал установить исчерпывающий перечень объектов, работники которых могут быть забронированы.

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Нужны четкие критерии

Денис Шмыгаль отметил, что эффективная оборона – это синергия усилий фронта и тыла. Он отметил, что украинские военные обороняют Украину на фронте, однако для их обеспечения нужна рабочая экономика и инфраструктура.

Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, которые действительно критически важны. Здесь не должно быть никаких спекуляций и манипуляций,

– подчеркнул премьер.

Премьер-министр поручил профильным министерствам внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры. Это должно произойти в ближайшее время.

Шмыгаль отметил, что нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов относительно забронированных граждан.

Что этому предшествовало