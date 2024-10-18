Бронирование военнообязанных: что изменилось в октябре, аудит забронированных

Всеобщая мобилизация – вынужденный шаг защиты Украины от российской войны. Все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку. Весной приняли новый закон о мобилизации, поэтому он предусматривает некоторые изменения в процесс.

Что изменилось в бронировании и как будет проходить аудит забронированных лиц, в частности, в октябре – рассказываем дальше. Прежде всего заметим, что ввели новые правила электронного бронирования через Дию.

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Что изменилось в бронировании

Государственным органам и предприятиям могут отказать в бронировании работника, если о нем нет данных в реестре "Оберіг".

Забронировать человека можно, если он:

стоит на воинском учете,

имеет учетный документ,

обновил данные,

не находится в розыске.

Предприятия могут бронировать сотрудников, если признаны критически важными для экономики или сектора обороны. Вот перечень критериев:

сумма налогов выше 1,5 миллиона евро;

сумма поступлений из-за рубежа выше 32 миллиона евро;

стратегическое значение для экономики и безопасности страны;

важность для экономики или территориальной общины;

отсутствие долгов по единому взносу на социальное страхование;

средняя зарплата за последний квартал не меньше средней в регионе за IV квартал 2021-го;

предприятие является резидентом "Дія Сити".

Обратите внимание! Если предприятие соответствует хотя бы двум критериям, оно может забронировать до 50% военнообязанных работников. В некоторых случаях – больше. Если проверка данных прошла успешно, то бронирование и отсрочка предоставляются автоматически.

Аудит забронированных

Зато в Украине будут проводить аудит забронированных. В частности, планируют приостановить процесс бронирования до 15 ноября. Если во время проверки установят, что бронь предоставили необоснованно, то отсрочка аннулируется.

На время аудита сам процесс бронирования не будет останавливаться. Причиной проверки стал резкий рост количества забронированных.

Поэтому, предприятия тщательно проверят на соответствие критериям и на количество тех, кому предоставили отсрочки.

Повестки по почте

К слову, в октябре правительство сократило сроки явки в ТЦК по "почтовым повесткам". Установлена явка из административного центра области – 7 суток, из других населенных пунктов – в течение 10 суток со дня отправки письма с повесткой.

С середины сентября Укрпочта начала рассылать повестки, которые имеют электронную подпись руководителей территориальных призывных участков (ТПД). Эти повестки генерируются через реестр "Оберіг", имеют QR-код и направляются заказным письмом.

Первыми получателями этих повесток являются лица, которые недавно обновили свои военно-учетные данные, чтобы убедиться, что их актуальные номера телефонов, адреса электронной почты и адреса проживания есть в базе данных.

В октябре были внесены уточнения, согласно которым заказное письмо должно иметь отметки "Повестка ТЦК" и "Вручить лично". Таким образом, при доставке повестку необходимо вручить лично адресату.