Бронированный Mercedes Медведчука объявили в розыск: где он находится неизвестно

Суд наложил арест на имущество госпредателя Виктора Медведчука, в том числе и его Mercedes. Однако правоохранители пока не знают, где находится автомобиль.

Транспортное средство кума Путина было объявлено в розыск. Однако следует отметить, что ранее ДБР уже передало 17 арестованных авто родственников Медведчука и Казака на нужды ВСУ.

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Автомобиль Медведчука исчез

Суд наложил арест на все имущество госсовета Виктора Медведчука, в том числе на бронированный Mercedes-Benz S500 4 Matic 2014 года. Однако Офис генерального прокурора сообщил, что правоохранители не знают местонахождение авто госпредателя. Такую информацию предоставили журналистам в ответ на письменный запрос.

По постановлению следователя судьи Лычаковского районного суда Львова наложен арест на имущество подозреваемого М., в том числе на автомобиль марки MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC 2014 года выпуска, госномер АА1937ОИ, о чем внесены соответствующие сведения в Государственный реестр. Указанный автомобиль объявлен в розыск в соответствии с постановлением следователя. В настоящее время его местонахождение неизвестно,

– говорится в ответе.

Журналисты обратились в ДБР за комментарием – именно они вели дело кума Путина. Там отказались предоставить информацию, сославшись на тайну досудебного расследования.

Ответ на запрос журналистов / фото "Схемы"

Где сейчас сам Медведчук