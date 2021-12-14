Бросали камни и светили лазерами: на польский патруль снова напали мигранты

Нелегальные мигранты, которые продолжают штурмовать польскую границу со стороны Беларуси, совершили очередной акт агрессии. На этот раз они бросали камни в польских пограничников.

"Помогали" мигрантам и белорусские силовики, которые использовали против пограничников лазеры.

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Соответствующее видео обнародовали в Министерстве обороны Польши.

Очередной акт агрессии со стороны мигрантов. В этот раз возле Мельника одна из военных машин, которые патрулируют территорию вдоль временного забора, была забросана камнями с территории польско-белорусской границы. Лазеры снова использовали белорусские службы,

– говорится в сообщении.

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Заметим, что 13 декабря мигранты вновь применили силовые попытки прорыва границы Польши. Они бросали камни в силовиков и повредили 5 полицейских автомобилей.

Кризис на белорусско-польской границе: главное

Ситуация на польско-белорусской границе значительно обострилась 8 ноября. Тогда толпа мигрантов двинулась из Беларуси, из-за чего Варшава увеличила количество военных на линии разграничения.

Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. В Европейском Союзе твердо убеждены, что людей организованно свезли на границу.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Этой же позиции придерживается и Еврокомиссия.

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