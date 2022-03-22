В Броварах оккупанты "денацифицировали" завод: поврежденцы 7 автобусов и сооружения
Источник:Офис генпрокурора
Российские военные совершили артиллерийский обстрел Броваров Киевской области. Один из вражеских снарядов попал на территорию местного завода.
В результате атаки 22 марта повреждены 7 автобусов и хозяйственные постройки завода. По предварительной информации, жертв нет.
Читайте также На линии фронта под Киевом исчез украинский фотожурналист Макс Левин
Из-за обстрела Броваров открыли уголовное дело
Украинские правоохранители уже начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны в Броварах. Оно наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.
В Офисе генпрокурора показали последствия атаки по Броварах. На фотографиях, опубликованных ведомством, виден поврежденный транспорт и разрушенное здание.
Последствия атаки россиян в Броварах / Фото Офиса генпрокурора
Обстреляно здание завода / Фото Офиса генпрокурора
Повреждено здание в Броварах / Фото Офиса генпрокурора
Накануне возле Броваров нашли документы уничтоженных оккупантов. Выяснилось, что штурмовать украинские позиции отправили бригаду, которую россияне считают "элитной". Впрочем, это им не помогло.
Зеленский обратился к городам Украины: смотрите видео