В Броварах оккупанты "денацифицировали" завод: поврежденцы 7 автобусов и сооружения

Российские военные совершили артиллерийский обстрел Броваров Киевской области. Один из вражеских снарядов попал на территорию местного завода.

В результате атаки 22 марта повреждены 7 автобусов и хозяйственные постройки завода. По предварительной информации, жертв нет.

Читайте также На линии фронта под Киевом исчез украинский фотожурналист Макс Левин

Из-за обстрела Броваров открыли уголовное дело

Украинские правоохранители уже начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны в Броварах. Оно наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

В Офисе генпрокурора показали последствия атаки по Броварах. На фотографиях, опубликованных ведомством, виден поврежденный транспорт и разрушенное здание.

Последствия атаки россиян в Броварах / Фото Офиса генпрокурора

Обстреляно здание завода / Фото Офиса генпрокурора

Повреждено здание в Броварах / Фото Офиса генпрокурора

Накануне возле Броваров нашли документы уничтоженных оккупантов. Выяснилось, что штурмовать украинские позиции отправили бригаду, которую россияне считают "элитной". Впрочем, это им не помогло.

Зеленский обратился к городам Украины: смотрите видео