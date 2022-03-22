Внаслідок атаки 22 березня пошкоджені 7 автобусів та господарські споруди заводу. За попередньою інформацією, жертв немає.

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Через обстріл Броварів відкрили кримінальну справу

Українські правоохоронці вже розпочали криманільне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни у Броварах. Воно карається позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

В Офісі генпрокурора показали наслідки атаки по Броварах. На фотографіях, опублікованих відмоством, видно пошкоджений транспорт та зруйновану будівлю.



Наслідки атаки росіян у Броварах / Фото Офісу генпрокурора



Обстріляна будівля заводу / Фото Офісу генпрокурора



Пошкоджена будівля у Броварах / Фото Офісу генпрокурора

Напередодні біля Броварів знайшли документи знищених окупантів. З'ясувалося, що штурмувати українські позиції відправили бригаду, яку росіяни вважають "елітною". Втім, це їм не допомогло.

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