Из кадров в публичном доступе ясно, что подразделения украинской армии используют австралийское мощное "грузовое бронетакси" именно в версии Ute. Предназначены эти бронемашины для доставки грузов на передовую, чем, по словам экспертов, и обусловлена их необычная конструкция.

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БТР использовала исключительно Австралия

По данным Military Balance, по состоянию на 2022 год было известно о том, что Австралия владеет в общей сложности 431 бронеавтомобилем типа M113AS4, в том числе в транспортной модификации. Однако сколько именно "логистических бронетакси" было на вооружении в Канберре – неизвестно.

Гусеничные БТР M113AS4 ALV именно в "логистической" версии к моменту передачи ВСУ использовали только сухопутные войска Австралии. По данным из открытых источников, австралийцы имели лишь 50 таких машин, переработка которых на "грузовое бронетакси" состоялась в середине 2000-х годов,

– говорится в сообщении Defence express.

Кроме того, там отмечено, что австралийская Ute может брать на борт от 5 до 7 тонн груза, помещенного в стандартный 10-футовый (трехметровый) контейнер. Из открытых источников известно, что в таких контейнерах могут подвозить как провиант для бойцов, так и горючее или боеприпасы на передовую.



ВСУ на австралийском M113AS4 ALV / Изображение из материала Defence express

Обратите внимание! Теоретически, австралийский M113AS4 ALV может взять на буксир даже 105-миллиметровую гаубицу L119 или поместить на грузовой отсек блок ракет до M142 HIMARS. Не исключено, что такой функционал используют и бойцы украинской армии на поле боя.

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