З кадрів у публічному доступі зрозуміло, що підрозділи української армії використовують австралійське потужне "вантажне бронетаксі" саме у версії Ute. Призначені ці бронемашини для доставки вантажів на передову, чим, за словами експертів, і зумовлена їхня незвична конструкція.

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БТР використовувала винятково Австралія

За даними Military Balance, станом на 2022 було відомо про те, що Австралія володіє загалом 431 бронеавтомобілем типу M113AS4, зокрема у транспортній модифікації. Однак скільки саме "логістичних бронетаксі" було на озброєнні в Канберри – невідомо.

Гусеничні БТР M113AS4 ALV саме в "логістичній" версії до моменту передачі ЗСУ використовували лише сухопутні війська Австралії. За даними з відкритих джерел, австралійці мали лише 50 таких машин, перероблювання яких на "вантажне бронетаксі" відбулось в середині 2000-х років,

– йдеться в повідомленні Defence express.

Окрім того, там зазначено, що австралійська Ute може брати на борт від 5 до 7 тонн вантажу, що вміщений в стандартний 10-футовий (триметровий) контейнер. З відкритих джерел відомо, що в таких контейнерах можуть підвозити як і провіант для бійців, так і пальне чи боєприпаси на передову.



ЗСУ на австралійському M113AS4 ALV / Зображення з матеріалу Defence express

Зверніть увагу! Цілком теоретично, що австралійський M113AS4 ALV може взяти на буксир навіть 105-міліметрову гаубицю L119 або вмістити на вантажний відсік блок ракет до M142 HIMARS. Не виключено, що такий функціонал застосовують і бійці української армії на полі бою.

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