Две сотни универсальных БТР Rosomak: когда и как именно они смогут усилить ВСУ

Стало известно, что Украина приобретет в Польше две сотни бронетранспортеров Rosomak. В зависимости от укомплектования их можно использовать как БМП, и как БТР.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он предположил, в какие сроки их Украина сможет получить.

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Киричевский сообщил, что польские бронетранспортеры Rosomak – это лицензионные копии финского бронетранспортера Patria AMV.

Это четырехосная, хорошая бронированная машина, которую можно адаптировать в зависимости от модуля к роли бронетранспортера, некоего красивого комфортабельного бронированного такси, которое будет доставлять пехоту к полю боя, или к роли БМП, которая сможет поддерживать пехоту на поле боя.

– добавил спикер.

Универсальная машина

Факт универсальности польских бронетранспортеров Rosomak подтверждает, что на вооружении армии Польши всего 700 машин этого типа, из которых 350 используют в роли бронетранспортера, а другие – выполнены в формате БМП с боевым модулем ZSSW-30.

Киричевский заметил, есть информация, что для украинских Rosomak заказали боевые модули австралийского производства R800S.

В отличие от польских изделий австралийские изделия допускают интересную вариативность. К примеру, автоматическая пушка 30 миллиметров Bushmaster и одна пусковая установка под Javelin, или даже четыре пусковые установки, или две пусковые установки под ПЗРК Stinger. Соответственно, некоторые БТР можно будет адаптировать как импровизированную армейскую противовоздушную оборону,

– подчеркнул эксперт.

Он рассказал, что решение заказывать австралийские модули возникло потому, что на польских модулях ZSSW-30 израильский ПТРК "Спайк" и это могло бы вызвать определенные трудности, поскольку Израиль не часто приобщается к военной помощи Украине.

Военный эксперт считает, что австралийские модули были заказаны раньше БТР. Именно эти модули позволят ускорить производство, ведь польские модули ZSSW-30 дефицитны.

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Когда машины могут прибыть в Украину

Киричевский предположил, что польские машины Rosomak могут стать теми, на которых ВСУ заедут в освобожденный Крым. Ведь, по его словам, в лучшем случае польский ВПК сможет изготовить такое количество машин в год.

Может быть другой вариант – поляки будут производить эти машины постепенно, и наши военные будут пересаживаться на польские БТР тоже постепенно.

Что известно о БТР Rosomak