Буча и Ирпень через несколько недель после оккупации: проникновенные фото французской журналистки

Освобожденные населенные пункты Киевщины уже 2 месяца активно возвращаются к жизни. В Ирпень и Бучу постепенно приезжают люди.

В фото французской журналистки показали, как выглядели Буча и Ирпень через несколько недель после оккупации.

Важно Три недели по людям ездил танк, – интервью с мэром Ирпеня Александром Маркушиным

На фотографиях видны обгоревшие автомобили, люди в очереди за гуманитарной помощью и свежие могилы.

Ирпень и Буча после оккупации / Фото Laurence Geai:

Что было на Киевщине

Часть Киевской области почти месяц находилась под оккупацией российских захватчиков. Они издевались над гражданскими: убивали, пытали и насиловали местное население. В общей сложности жертвами россиян стали более 1200 мирных людей.

Служба безопасности Украины уже установила личности почти 900 оккупантов , которые совершали зверства в Киевской области. Нескольким русским солдатам и офицерам объявили подозрение. Например, командиру Василию Литвиненко. Он был "старшим" во время оккупации Липовки Бучанского района. Прокуроры установили, что захватчик приказывал убивать мирных людей. Без его разрешения жители села даже не могли выйти из дома, чтобы получить воду.

Также есть первые приговоры – 6 российских военнопленных получили сроки от 8 до 15 лет .

Когда украинские защитники уволили регион, люди начали сами сообщать о зверствах россиян. Омбудсменко Людмила Денисова рассказала, что на горячую линию по оказанию психологической поддержки поступило более 400 звонков с историями сексуального насилия россиян.

Замученных жертв находят до сих пор. В частности, 21 мая в Бучанском районе обнаружили тела еще двух убитых оккупантами мирных жителей – пожилой женщины и ее 27-летнего внука. Они жили в селе Бузово.

Кроме того, новое захоронение людей нашли под Макаровым в Киевской области – в яме лежали трое мирных людей, среди которых был и гражданин Чехии. Еще до полномасштабной войны мужчина работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий приехал сюда волонтером.

Кстати, президент Владимир Зеленский предупредил агрессора , что желание Украины вести переговоры уменьшается "с каждой новой Бучей и Мариуполем".

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