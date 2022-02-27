В Буче местные сами сожгли часть противников коктейлями молотова, – Арестович
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович обратился к украинцам в новом видеообращении. В частности, он отметил, что в Буче местные жители сожгли коктейлями молотова часть российских десантников.
Алексей Арестович отметил не только то, что ВСУ держат под контролем ситуацию в Киеве и в его окрестностях. Он еще добавил, что к этому активно приобщаются местные жители, передает 24 канал.
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В Буче местные жители сожгли оккупантов коктейлями молотова
С утра враг пробовал продвинуться в направлении Бучи, Гостомеля и Ирпеня, он был обстрелян артиллерийским ракетным и авиационным ударами Вооруженных сил Украины.
Но, как говорится, есть "one more thing". Жители Бучи с помощью коктейлей молотова дали жару оккупантам.
Кстати, присоединились к борьбе с врагом местные жители. Часть российских боевых машин десанта, российских десантников сожгли коктейлями молотова прямо в Буче,
– подчеркнул он.
Видео с брифинга Алексея Арестовича:
И пока мы слушали брифинг Алексея Арестовича, стало известно, что ВСУ удалось отразить атаку оккупанта в Ирпене. Военные защищают город, а также туда уже прибыла подмога.
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