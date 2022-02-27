Олексій Арестович наголосив не лише на тому, що ЗСУ тримають під контролем ситуацію у Києві та в його околицях. Він ще й додав, що до цього активно долучаються місцеві мешканці, передає 24 канал.

До теми ЗСУ контролюють ситуацію у Києві та знищують ворога, – Арестович

У Бучі місцеві спалили окупантів коктейлями молотова

Зранку ворог пробував просунутися у напрямку Бучі, Гостомеля та Ірпеня, він був обстріляний артилерійським ракетним і авіаційним ударами Збройних сил України.

Але, як то кажуть, є "one more thing". Мешканці Бучі за допомогою коктейлів молотова дали прочуханки окупантам.

До речі, долучилися до боротьби з ворогом місцеві мешканці. Частину російських бойових машин десанту, російських десантників спалили коктейлями молотова прямо в Бучі,

– підкреслив він.

Відео з брифінгу Олексія Арестовича:

І поки ми слухали брифінг Олексія Арестовича, стало відомо, що ЗСУ вдалося відбити атаку окупанта в Ірпені. Військові захищають місто, а також туди вже прибула підмога.

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