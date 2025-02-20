Буданов допускает прекращение боевых действий в 2025 году

Боевые действия в Украине могут прекратиться в 2025 году. Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает это вполне возможным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Буданова в интервью Эйнулле Фатуллаеву.

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Буданов о прекращении боевых действий

Журналист поинтересовался у Буданова его личным мнением, удастся ли достичь режима прекращения огня в 2025 году. На что Буданов ответил: "Я думаю, что да".

На уточняющий вопрос Фатуллаева, близки ли сейчас Россия и Украина к такому решению, глава ГУР отметил, что ситуация на самом деле очень парадоксальная. Буданов объяснил, что Украина и Россия имеют противоположные позиции, однако обе страны стремятся к прекращению огня.