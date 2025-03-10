Есть абсолютно все признаки, – Буданов объяснил, почему России нужна пауза в войне

Есть абсолютно все признаки того, что России нужна пауза в войне против Украины. Агрессор вышел на максимум своего производства.

Об этом заявил начальник ГУР Кирилл Буданов в комментарии Deutsche Welle, сообщает 24 Канал.

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России нужна пауза в войне

Кирилл Буданов отметил, сейчас есть все признаки того, что россиянам нужна пауза в войне против Украины для восстановления сил.

Абсолютно все. Начиная от того, что они вышли на свой максимум производства. Все, больше невозможно произвести, чем производится. Нужна пауза,

– подчеркнул начальник ГУР.

Также генерал-лейтенант заметил, что день войны для России стоит чуть менее 1 миллиарда долларов.

Вы понимаете, какие это деньги? 41% официального бюджета. Россия тратит свои средства. У нас есть партнеры в этом плане, а они собственные средства тратят,

– подчеркнул Буданов.

Добавим, в конце февраля начальник ГУР рассказывал, что 41% основного бюджета России – это бюджет войны. Подчеркивал, это страшные цифры на самом деле.