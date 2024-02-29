Серьезная проблема, – Буданов прокомментировал утечку информации о контрнаступлении

Осеннее контрнаступление Украины пошло не по плану, поэтому не удалось достичь значительных успехов. Глава Главного управления разведки рассказал об одной из серьезных проблем.

Осенью 2023 года Украина не смогла прорвать оборону россиян на Востоке и Юге. По словам украинских чиновников, это связано с нехваткой помощи, оружия, а также с утечкой данных.

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Украина принимает меры

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял СМИ, что планы контрнаступления Украины попали на стол в Кремле еще до его начала.

Буданов отметил, что не будет говорить больше, чем президент об утечке разведданных. По его словам, была информация и доказательства, что о наших планах стало известно России.

Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры,

– сказал главный разведчик Украины.

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