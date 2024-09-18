Буданов "возглавил" Торопецкий округ, где ночью уничтожили крупный склад боеприпасов

Ночью 18 сентября в городе Торопец Тверской области украинские спецназовцы уничтожили большой склад с боеприпасами. Взрывы были настолько мощными, что теперь "главой" округа "стал" Кирилл Буданов.

Более того, на сайте также опубликовали эпический кадр со взрывом на складах. Об этом сообщает 24 Канал.

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Буданова "назначили" главой Торопецкого округа

На официальном сайте Торопецкого муниципального округа появился "новый глава" – Кирилл Буданов. Его фотография теперь отображается в специальном поле.



Кирилл Буданов на сайте Торопецкого округа / Скриншот 24 Канала

Однако, это не все изменения на сайте. После мощных ночных взрывов на складах, фотографию с эпическим кадром также опубликовали на сайте. Она красуется на главной странице сайта в верхнем углу. Интересно, что по состоянию на 13:50 эти фото до сих пор есть на официальном российском сайте.



Главная страница сайта Торопецкого округа / Скриншот 24 Канала

Более того, на сайте округа также говорится, что последний раз изменения вносились в январе 2024 года. Кто внес изменения на сайт – неизвестно.



Дата последних изменений на сайте / Скриншот 24 Канала

Правда, в блоке с новостями пока нет изменений. Информацию об успешной работе "пэ-ве-о" почему-то не опубликовали, а последнее сообщение – от 17 сентября.

Напомним, что ночью 18 сентября СБУ, ГУР и ССО провели совместную операцию и уничтожили большой склад с боеприпасами в Торопце. Известно, что там хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.