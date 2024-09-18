Ба більше, на сайті також опублікували епічний кадр з вибухом на складах. Про це повідомляє 24 Канал.

Цікаво Детонація, знищені склади й масштабні пожежі: усе про нічну атаку дронів у Росії 18 вересня

Буданова "призначили" головою Торопецького округу

На офіційному сайті Торопецького муніципального округу з'явився "новий голова" – Кирило Буданов. Його світлина тепер відображається у спеціальному полі.



Кирило Буданов на сайті Торопецького округу / Скриншот 24 Каналу

Однак, це не всі зміни на сайті. Після потужних нічних вибухів на складах, світлину з епічним кадром також опублікували на сайті. Вона красується на головній сторінці сайту у верхньому кутку. Цікаво, що станом на 13:50 ці фото досі є на офіційному російському сайті.



Головна сторінка сайту Торопецького округу / Скриншот 24 Каналу

Ба більше, на сайті округу також мовиться, що востаннє зміни вносилися у січні 2024 року. Хто вніс зміни на сайт – невідомо.



Дата останніх змін на сайті / Скриншот 24 Каналу

Щоправда, у блоці з новинами поки що немає змін. Інформацію про успішну роботу "пе-ве-о" чомусь не опублікували, а останнє повідомлення – від 17 вересня.

Нагадаємо, що уночі 18 вересня СБУ, ГУР та ССО провели спільну операцію та знищили великий склад з боєприпасами у Торопці. Відомо, що там зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.