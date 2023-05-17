Чтобы Россия и не мечтала о реванше: Буданов объяснил, как защитить Украину

Глава украинской разведки дал интервью, в котором поделился своим мнением о завершении войны с Россией. Он рассказал, как Украина должна сосуществовать с соседним государством-террористом после прекращения боев.

Кирилл Буданов считает, что Украине необходим 100-километровый пояс безопасности. Как пояснил руководитель Главного управления разведки, это должна быть демилитаризованная зона, передает 24 Канал.

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Главный украинский разведчик предложил создать специальную зону на территории России перед границей Украины. По его словам, Москва должна отодвинуть свои войска на 80-100 километров от нашего государства.

Из этой зоны страна-агрессор не сможет бить по нашей территории обычными средствами не оперативного и тактического уровня. Кроме этого, государству-террористу не удастся при таких условиях сделать быстрый рывок к украинским границам.

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Буданов подверг сомнению возможность привлечения миротворцев ООН к обеспечению безопасности в этой зоне. Он напомнил, что у России есть право вето в этой международной организации. По его мнению, Кремль не согласится с этим.

Глава ГУР заявил, что это будет исключительно делом Украины. Он назвал это вопросом окончанием войны.

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Если новые российские власти решат заверить Украину в своих благих намерениях, то им придется отвести свои войска на 100 километров от украинских границ. Такую позицию высказал Буданов в интервью. Он добавил, что можно отодвинуть армию России и на 80 км.

Если ты не намерен атаковать, то для тебя это не является проблемой. И, напротив, если ты все же мысленно имеешь "а хотим реванша со временем", тогда, пожалуй, будет очень тяжело с продвижением этого вопроса,

– отметил Буданов.

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