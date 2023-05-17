Кирило Буданов вважає, що Україні потрібен 100-кілометровий пояс безпеки. Як пояснив керівник Головного управління розвідки, це має бути демілітаризована зона, передає 24 Канал.

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Головний український розвідник запропонував створити спеціальну зону на території Росії перед кордоном України. За його словами, Москва має відсунути свої війська на 80 – 100 кілометрів від нашої держави.

З цієї зони країна-агресорка не зможе бити по нашій території звичайними засобами не оперативного та тактичного рівня. Окрім цього державі-терористу не вдасться за таких умов зробити швидкий ривок до українських кордонів.

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Буданов поставив під сумнів можливість залучення миротворців ООН до забезпечення безпеки у цій зоні. Він нагадав, що Росія має право вето у цій міжнародній організації. На його думку, Кремль не погодиться на це.

Голова ГУР заявив, що це буде виключно справою України. Він назвав це питанням закінченням війни.

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Якщо нова російська влада вирішить запевнити Україну у своїх добрих намірах, то їй доведеться відвести свої війська на 100 кілометрів від українських кордонів. Таку позицію висловив Буданов під час інтерв'ю. Він додав, що можна відсунути армію Росії й на 80 кілометрів.

Якщо ти не маєш наміру атакувати, то для тебе це не є проблемою. І, навпаки, якщо ти все ж таки в думках маєш "а хочемо реваншу з часом", тоді, мабуть, буде дуже важко з просуванням цього питання,

– зазначив Буданов.

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