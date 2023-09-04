Это продолжается с 1991 года, – Буданов назвал самое главное, чего не хватало Украине

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов назвал то, чего не хватало Украине до начала полномасштабного вторжения России. По его словам, этого нашему народу не хватало с 1991 года.

Он также отметил, что наша страна рисковала стать "самураем". Однако уже российско-украинская война показала, что именно наши люди должны изменить в своем восприятии государства и нации.

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Буданов предположил, что должно быть в Украине еще с 1991 года

Глава украинской разведки отметил, что отсутствие произошло "не сегодня и не вчера". По его словам, это продолжается уже более 30 лет, с момента провозглашения независимости нашего государства.

Это с 1991 года продолжается, я так лично считаю. Это как раз отсутствие стратегии,

– подчеркнул он.

Буданов отметил, что если человек не знает, куда хочет дойти, то он рискует стать самураем. Начальник ГУР напомнил, что у самурая есть только путь, что в конечном счете, по его мнению, и происходило, только с Украиной.

Справка! В Японии для самураев был написан специальный кодекс Хагакуре. В нем указано, что "путь самурая – это смерть". То есть для японцев было делом чести умереть на поле сражения.

В книге также сказано, что самураи не должны жить прошлым или будущим, а идти "одним прямым путем, не допускающим промедления, и потому главное – действовать сразу".

Буданов дал интервью журналистам: самое интересное из разговора