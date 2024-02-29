Предпочитает темноту: во время общения с журналистами Буданов приказал выключить свет

Глава украинской разведки, генерал-лейтенант Кирилл Буданов, неоднократно подчеркивал, что предпочитает темноту. Так, во время общения с журналистами он приказал выключить свет.

Кирилл Буданов дал интервью канадским журналистам. Раньше уже неоднократно писали, что в кабинет Буданова не попадает свет: там стены укреплены, окна обложены мешками с песком, а шторы опущены. Глава ГУР почти непрерывно живет в киевском офисе, который заполнен военными реликвиями и патриотическим искусством.

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Как выглядит кабинет Буданова

В материале издания говорится, что прихожая кабинета Кирилла Буданова была темной, освещенной экраном огромного телевизора, на котором транслировалось что-то похожее на фантастический фильм. Также там можно было увидеть карту Украины с маленькими красными точками-фонариками, обозначавшими деятельность.

Небольшая статуэтка волка в овечьей шкуре возвышается над сканером безопасности при входе в здание офиса Буданова,

– добавляют авторы материала.

Буданов пережил десяток покушений на себя

Кирилл Буданов рассказал, что попытки покушения начались с того момента, когда в августе 2016 года в оккупированном Крыму был убит подполковник ФСБ России. Россияне приписывали убийство "украинским диверсантам" – после этого и начались покушения на жизнь разведчика.

The Washington Post со ссылкой на близкого к руководителю ГУР МО человека пишет, что на Буданова было совершено по меньшей мере 10 покушений.

Сообщается, что в 2019 году под его автомобиль была заложена бомба, но она сдетонировала преждевременно. Покушения заставили руководителя ГУР вести осторожную личную жизнь.

В ГУР заявляли об утечке информации о контрнаступлении