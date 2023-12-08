Есть несколько прогнозов Буданова, которые не сбылись: что на это повлияло

Глава ГУР МО Кирилл Буданов прогнозировал немало событий по поводу войны в Украине, некоторые из которых действительно сбылись. Однако части – достичь не удалось. Это одна ключевая причина.

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире 24 Канала объяснил, что прогнозы Буданова были правдивыми ввиду данных, которые у него были на время. Однако не реализовалось и многое из ожиданий.

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Почему некоторые прогнозы Буданова не оправдались

Функционал, реализующий Главное управление разведки, не стоит недооценивать. Поэтому неуместно и упреки в сторону руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, мол, не все его прогнозы сбылись.

Часто, в частности, упоминают слова Буданова о мероприятии ВСУ в Крым весной 2023 года и окончании войны до конца 2023 года.

Очевидно, что нынешняя война – это война ресурсов. Когда генерал Буданов делал соответствующие заявления, был прав, потому что были определенные расчеты и ожидания. В частности, относительно объемов военно-технической поддержки со стороны наших партнеров,

– заметил Владислав Селезнев.

Впрочем, зайти в Крым и Севастополь действительно можно было бы при условии, что Украина вовремя бы получила истребители F-16 и мощные дальнобойные ракеты. С их помощью можно было уничтожить Керченский мост и большинство военных объектов оккупантов на Крымском полуострове.

К слову, исследователи обнаружили по меньшей мере 232 таких враждебных объекта. Львиная часть из них расположена в районе главной базы черноморского флота России.

"Упрекать Буданову не стоит, потому что он владеет максимумом информации из доступной для украинских Сил обороны. Он делает соответствующие выводы, анализируя все эти данные", – подчеркнул военный эксперт.

Журналисты проанализировали прогнозы Кирилла Буданова / "Слово и Дело"

Несмотря на все Вооруженные Силы Украины будут уничтожать все враждебное на нашей территории. А в этом им, безусловно, будет помогать Главное управление разведки, Министерство обороны Украины и все военно-политическое руководство страны.

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