СМИ писали, что российский пилот переехал в Испанию, вызвал туда свою бывшую девушку из России. Предполагали, что это могло быть "роковой ошибкой" Кузьминова, ведь по неосторожности его могли выследить.

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Издание NYT отметило, что пилот за рубежом не вел закрытый образ жизни, зато он часто посещал популярные бары и разбрасывался там деньгами.

Что сказал Буданов о ликвидации Кузьминова

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов ответил на вопрос, какие выводы сделали после того, как Кузьминова убили в Испании.

Я бы вам нецензурно дал бы ответ, какие мы выводы сделали. Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы затмевает глаза всем. И они начинают говорить "ты знаешь, кто я?", "вот ты же никому, только вот тебе говорю". Так же потом начинают вызывать девушек из России, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь много денег, как прекрасно они живут в Испании и так далее,

– рассказал Буданов.

Генерал-лейтенант объяснил, что надо было это предотвратить, и это не единичные случаи.

"Такое поведение людей в мире, в разные времена и в разных ситуациях – это типичная ошибка. И, к сожалению, она нас так же постигла. Это тоже надо признавать. Я никогда не боялся признать ошибки и здесь то же самое могу сказать. Надо было все же за ним присматривать, а не поверить тому, что "я взрослый, я знаю, как быть", – заявил Кирилл Буданов.

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Что известно об убийстве Кузьминова